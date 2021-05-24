В руководстве Ryanair считают, что на борту самолета, совершившего вынужденную посадку в Минске, были сотрудники КГБ

В руководстве ирландской авиакомпании Ryanair считают, что на борту самолета, совершившего вынужденную посадку в Минске, были сотрудники белорусского КГБ. Произошедшее называется актом государственного пиратства и угоном, — передаёт агентство Reuters. Ранее «Новой газете» в авиакомпании сообщали, что информация о якобы заложенной бомбе поступила от белорусских диспетчеров. На борту самолета находился бывший главный редактор Telegram-канала НЕХТА Роман Протасевич, который последнее время жил в Литве. Он был задержан в Минске.

США и страны ЕС уже осудили белорусские власти. В Брюсселе Минску пригрозили новыми санкциями.



Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в эфире телеканала РБК отметил, что такие ограничительные меры могут серьёзно сказаться на экономике Белоруссии.

МИД Белоруссии заявил, что на Западе ситуацию с рейсом Ryanair политизируют. Минск при необходимости готов принять экспертов и продемонстрировать все материалы по этому делу.

Между тем, некоторые страны уже заявили о готовности закрыть воздушное пространство над Белоруссией для своих самолетов.