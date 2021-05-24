В Тюменской области увеличивается площадь природных пожаров

Как передает ТАСС, авиация МЧС направлена еще в три района. В области с 11-го мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Вторую неделю стоит аномально жаркая погода. Нынешние пожары в Тюменской области самые масштабные за последние 10 лет.