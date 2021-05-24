В Тюменской области увеличивается площадь природных пожаров

Как передает ТАСС, авиация МЧС направлена еще в три района. В области с 11-го мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Вторую неделю стоит аномально жаркая погода. Нынешние пожары в Тюменской области самые масштабные за последние 10 лет.
2021-05-24T10:33:23+03:00
2021-05-24T10:59:26+03:00
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10:33, 24 мая 2021
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