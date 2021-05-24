Компания Google впервые подала иск к Роскомнадзору, — пишет газета «Коммерсантъ». Она оспаривает требование по удалению 12-ти ссылок на противоправный контент. Прежде Google выступал лишь ответчиком в процессах. Юристы полагают, что компания может продолжить разбирательство в международных судах.
2021-05-24T10:32:55+03:00
2021-05-24T10:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 24 мая 2021
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