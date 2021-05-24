Компания Google впервые подала иск к Роскомнадзору, — пишет газета «Коммерсантъ». Она оспаривает требование по удалению 12-ти ссылок на противоправный контент. Прежде Google выступал лишь ответчиком в процессах. Юристы полагают, что компания может продолжить разбирательство в международных судах.