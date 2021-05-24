Европейский союз может закрыть воздушное пространство над Белоруссией для своих самолетов

Это связано с вопросами безопасности, — заявил сегодня представитель МИДа Франции Клеман Бон. По его словам, на борту самолета ирландской авиакомпании, совершившего вынужденную посадку в Минске, находились девять граждан Франции. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic уже отказалась от полетов над Белоруссией.

Самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в Минске из-за сообщения о якобы заложенной на борту взрывчатке. В ирландской авиакомпании Ryanair «Новой газете» сказали, что информация поступила о белорусских диспетчеров. После посадки в Минске был задержан находившийся на борту бывший главный редактор Telegram-канала НЕХТА Роман Протасевич, которого на родине после протестов обвиняют в экстремистской деятельности. В последнее время он жил в Литве.

Историк и дипломат Георгий Кунадзе называет посадку самолета в Белоруссии актом международного терроризма. Кунадзе добавил, что история с самолетом – это прецедент, которым вполне может воспользоваться и Россия.

Минтранс Белоруссии сообщил о создании комиссии, которая будет выяснять обстоятельства посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Чинвники подчеркивают, что информация о минировании борта не подтвердилось. Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о якобы заложенной взрывчатке.