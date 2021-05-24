Политолог Платошкин считает целью своего приговора недопуск к выборам в Государственную Думу

Политолог, историк Николай Платошкин считает целью своего приговора к условному сроку недопуск к выборам в Государственную Думу. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У них же цель была – на год меня выключить из общественного пространства. Человек под условным сроком дает интервью, в СИЗО человек дает интервью, под домашним арестом запрещено общение, только с адвокатом. Цель была – забыли про Платошкина. Вторая цель – дать ему условный срок по тяжкой статье, не как Навальному 3 года. У меня статья до 10 лет была, чтобы я никогда не имел права участвовать в Госдуме. Мне дали 5 лет условно, плюс 5 лет испытательный срок и плюс к этому 10 запрет занятия выборных должностей Они хотели, чтобы я не участвовал в выборах в Государственную Думу – цель достигнута», — сказал он.

Н.Платошкин отметил, что его осудили за то, что, как написано в приговоре, он «призывал к законным акциям но подразумевал под этим массовые беспорядки».

Политолог и лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин получил условный срок 5 лет колонии. Судья Гагаринского суда Москвы Ольга Арбузова также назначила ему штраф 700 тысяч рублей по делу о распространении ложной информации и склонению к участию в массовых беспорядках. Сообщается, что поводом послужили видеоролики, в которых Н.Платошкин критиковал действия властей по борьбе с коронавирусом, а также его призывы протестовать против поправок к Конституции.