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10:07, 24 мая 2021

В Минюсте поддержали идею замены трудовых мигрантов российскими заключенными

Если осуществить этот проект, отметил глава ведомства Константин Чуйченко, то на крупных стройках можно будет создать исправительные центры. Задачу облегчит тот факт, что ряд осужденных уже имеют необходимую квалификацию. Создание же центров позволит заключенным реализовать свое право на замену наказания. Чуйченко также добавил, что сейчас в стране около 190 человек ждут такой возможности, однако мест для них не хватает. Это также должно помочь гражданам социализироваться перед выходом на свободу.

Кроме того, по словам министра, Минюсту интересны инвесторы, которые согласятся принять более тысячи осужденных для работ на своих проектах. К слову, никто с соответствующим предложением пока не выступил. Обычно же, на подобных работах задействуются около ста человек.

Константин Чуйченко заключил, что сейчас уже идут переговоры с бизнесом, заключаются необходимые соглашения, вопросом активно занимается ФСИН.

С предложением использовать труд осужденных вместо мигрантов выступил глава ФСИН Александр Калашников. Инициативу поддержал глава СПЧ Валерий Фадеев.


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