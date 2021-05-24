Американский суд сегодня должен определить наказание россиянину Фирсову, который признал вину в хакерской деятельности

Американский суд сегодня должен определить наказание россиянину Кириллу Фирсову, который признал вину в хакерской деятельности. Ему грозит до 10-ти лет тюрьмы и крупный штраф.

ФБР арестовало Кирилла Фирсова в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди в марте 2020 году. Россиянину были предъявлены обвинения в управлении платформой deer.io — незаконный веб-хостинг позволял мошенникам управлять собственными интернет-магазинами, где они продавали доступ к взломанным веб-аккаунтам и другим услугам. По данным Минюста США у deer.io было более 24-х тысяч ативных веб-сайтов с продажами, оборот которых превышал 17 миллионов долларов. Жертвы хакеров, которые продавали украденные данные на дир, находились в основном в США и Европе. Через несколько недель после ареста Фирсова американские власти закрыли веб-сайт, который россиянин рекламировал на форумах в даркнете, привлекая новых клиентов. Поскольку Кирилл Фирсов пошел на сделку с правосудием и признал вину, состязательный судебный процесс не проводился — судья сразу вынесет наказание по итогам слушаний, которые откроются сегодня. Прокуроры в рамках сделки с Фирсовым отказались от требования максимального наказания в 10 лет тюрьмы, что судья может все равно проигнорировать.

Кириллу Фирсову грозит штраф в 250 тысяч долларов.