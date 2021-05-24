МИД Франции заявил, что не исключает закрытия воздушного пространства над Белоруссии для самолетов ЕС

МИД Франции только что заявил, что не исключает закрытия воздушного пространства над Белоруссии для самолетов ЕС после инцидента с бортом ирландской авиакомпании. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic уже решила не летать над Белоруссией.

Западные страны осудили инцидент с самолетом ирландской авиакомпании.

Пока что большинство отреагировавших на инцидент стран ограничились объявлениями о том, что он вызывает серьёзную обеспокоенность. Так, в Соединённых Штатах произошедшее назвали «шокирующим актом». Как сказано на сайте Госдепа, сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использовании военных самолетов для того, чтобы посадить рейс с журналистом Романом Протасевичем требуют полного расследования. Также в США осудили произвольные задержания сотрудников СМИ в Белоруссии.

Одновременно с этим в министерстве иностранных дел Ирландии призвали ЕС дать решительный ответ на посадку самолёта. По словам главы ведомства Саймона Коувени, Белоруссия воспримет «бездействие и нерешительность Евросоюза как признак слабости».

Помимо этого, угоном самолёта произошедшее назвали во Франции, в Польше и в Греции, а в Литве по статье о похищении воздушного транспортного средства завели уголовное дело.

В сегодняшнем заявлении ЕС содержится призыв немедленно освободить Романа Протасевича. Как считают в Брюсселе, речь идет о еще одной попытке белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции.

Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Белоруссии, обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время, заявили РИА Новости в понедельник в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики.

Лидеры стран ЕС сегодня будут обсуждать возможные санкции против Минска. Это связано с экстренной посадкой в белорусской столице самолета ирландской авиакомпании, выполнявшей рейс из Афин в Вильнюс. В самой компании «Новой газете» сообщили, что сигнал о якобы заложенном на борту взрывном устройстве, был получен от белорусских диспетчеров.

Первый заместитель главнокомандующего ВВС Белоруссии Андрей Гурцевич подтвердил, что для сопровождения самолета был поднят истребитель.

Отметим, что Романа Протасевича, который был задержан после посадки в Минске, на родине обвиняют в экстремистской деятельности.