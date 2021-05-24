Советник Тихановской: Задержание Протасевича в Белоруссии не произошло бы без информирования России

Задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Белоруссии не произошло бы без информирования России. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» cоветник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка.

«Мы не такой имеем информации, но, думаю, что без информирования России этого бы не произошло», — сказал он.

Ф.Вячорка предположил, что с задержанным Р.Протасевичем сейчас ведутся следственные действия.

«Пассажиры, которые вчера долетели до Вильнюса рассказывали, что, как только сообщили, что самолет разворачивается в Минске, парень схватился за голову и говорит: «Меня там расстреляют». Он – личный враг Лукашенко, ему будут мстить, его будут пытать, его будут уничтожать морально и физически. Как только он приземлился в Минске, его схватили, я думаю, что его повезли на допросы. А у нас допросы как в сталинские времена – не все здоровыми оттуда выходят», — заключил он.

Советник С.Тихановской также добавил, что экс-кандидату в президенты Белоруссии с прошлого лета предоставлена государственная охрана Литвы.

Накануне в Минске задержан экс-главреда телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, который летел из Афин в Вильнюс. Самолет с оппозиционным журналистом экстренно сел в столице Белоруссии из-за информации о бомбе на борту самолета. При досмотре пассажиров был задержан Роман Протасевич, взрывное устройство на борту обнаружено не было. Р.Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии, руководимый им телеграм-канал «Нехта» активно освещал протесты в стране. Телеграм-канал признан в Белоруссии экстремистским.

Сообщается также, что, по поручению президента Александра Лукашенко, для сопровождения пассажирского самолета был задействован истребитель МиГ-29.