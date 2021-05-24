Хоккеист Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге

Как сообщает Федерация хоккея России, это связано с большим количеством травм, которые капитан «Вашингтон Кэпиталс» получил в матчах НХЛ. Как напоминает агентство РИА Новости, у россиянина завершается 13-летний контракт на 124 миллиона долларов, который он подписал в 2008-м году.
2021-05-24T09:35:15+03:00
2021-05-24T09:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 24 мая 2021
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