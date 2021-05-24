Хоккеист Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге

Как сообщает Федерация хоккея России, это связано с большим количеством травм, которые капитан «Вашингтон Кэпиталс» получил в матчах НХЛ. Как напоминает агентство РИА Новости, у россиянина завершается 13-летний контракт на 124 миллиона долларов, который он подписал в 2008-м году.