В Мьянме сегодня состоится слушание по делу отстраненного от власти государственного советника Аун Сан Су Чжи

Ее посадили под домашний арест после того, как в феврале в стране произошел военный переворот.

Аун Сан Су Чжи до путча фактически была премьер-министром Мьянмы, теперь ее судят по обвинениям во взятке, в подстрекательстве к мятежу, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также закона о гостайне. До этого дня она появлялась на заседаниях суда по видеосвязи, сегодня же она будет присутствовать в суде лично. Аун Сан Су Чжи лауреат Нобелевской премии мира, ее партия Национальная лига за демократию на ноябрьских выборах в Мьянме победила с большим преимуществом. После этого представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования. 1 февраля, когда новый состав парламента собрался на первое заседание, военные захватили власть в Мьянме, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Многих политиков арестовали, акции протеста, которые не прекращаются с зимы, жестко подавляют, в том числе с применением оружия. Ранее стало известно, что военная хунта распускает партию Аун Сан Су Чжи.

С середины прошлого века формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.