Латвийская национальная авиакомпания airBaltic решила не летать над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic решила не летать над Белоруссией после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Министр транспорта Талис Линкайтс сегодня назвал произошедшее неординарной ситуацией, которая ставит под вопрос безопасность полетов. Ранее правительство Литвы заявило о намерении добиться закрытия пространства Белоруссии для международных полетов.

Самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в Минске после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке принимал лично Александр Лукашенко. После посадки в Минске был задержан находившийся на борту самолета бывший главный редактор Telegram-канала НЕХТА Роман Протасевич, которого на родине после протестов в Белоруссии обвиняют в экстремистской деятельности.