Вячорка: ЕС может запретить полеты над территорией Белоруссии после задержания оппозиционного журналиста Протасевича

Евросоюз может запретить полеты над территорией Белоруссии после задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка.



«Сейчас даже в воздушном пространстве, пролетая над Беларусью, никто не может чувствовать себя в безопасности. Уже вчера Тихановская звонила министру иностранных дел Греции, министру Ирландии, сегодня будут также разговоры с чехами, французами, немцами, Европейский совет завтра собирается обсуждать Беларусь в том числе. Нет другого выхода, полеты над территорией становятся опасными. Я уверен, что сегодня будет принято решение, сначала Евросоюз закроет, потом, возможно, и международная авиация. Запрет на полеты над территорией Белоруссии должен держаться до тех пор, пока последний политзаключенный не будет освобожден», — сказал он.

Ф.Вячорка также добавил, что в случае с Белоруссией могут быть эффективны экономические санкции.

«Самое эффективное в случае с Белоруссией – это санкции. У Белоруссии есть зависимость от экспорта, если Европейский Союз, Канада, Великобритания, США ограничат импорт даров экономики, плюс широкие финансовые санкции на всех лукашенковских пособников, то, конечно им мало не покажется. Все люди вокруг Лукашенко тоже ищут альтернативу. Это давление должно усилить раскол внутри лукашенковских элит и показать им, с другой стороны, позитивную перспективу», — заключил он.

Накануне в Минске задержан экс-главреда телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, который летел из Афин в Вильнюс. Самолет с оппозиционным журналистом экстренно сел в столице Белоруссии из-за информации о бомбе на борту самолета. При досмотре пассажиров был задержан Роман Протасевич, взрывное устройство на борту обнаружено не было. Р.Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии, руководимый им телеграм-канал «Нехта» активно освещал протесты в стране. Телеграм-канал признан в Белоруссии экстремистским.

Сообщается также, что, по поручению президента Александра Лукашенко, для сопровождения пассажирского самолета был задействован истребитель МиГ-29.