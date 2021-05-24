Долина гейзеров на Камчатке должна быть более доступной для туристов, — признают в правительстве

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, оптимизация туристических потоков в этот район в несколько раз снизит цены на экскурсии. Сейчас поездка в Долину гейзеров обходится местным жителям в 35 тысяч рублей, а туристам из других регионов – в 45 тысяч. Как считает Чернышенко, если снизить цену примерно до 10-ти тысяч рублей, экскурсии будет проще субсидировать.