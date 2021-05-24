Сегодня начинается итоговая аттестация у российских 9-классников

Основной госэкзамен, по данным Рособрнадзора, будут сдавать около полутора миллионов школьников. Аттестация продлится до 2-го июля. 9-классники пишут итоговые работы по русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору отменены из-за пандемии коронавируса.

Вскоре начнется ЕГЭ. Мэр Сергей Собянин надеется, что московские школьники сдадут все экзамены успешно.

Чиновники напоминают, что все вопросы, связанные с проведением ОГЭ и ЕГЭ, выпускники и их родители могут задать по специальной «горячей линии».