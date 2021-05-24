В Торгово-промышленной палате предлагают ввести целевые выплаты нуждающимся на покупку продуктов

Ведомство уверено, что нынешнее административное регулирование цен не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки, поскольку может обернуться рядом негативных последствий, которые будут угрожать развитию производства.

В связи с этим, уверены в Торгово-промышленной палате, необходимо ввести выплаты безработным или семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума. В частности, речь может идти о деньгах на покупку в розничных сетях продуктов питания, включенных в так называемую потребительскую корзину.

Другой мерой, говорится в документе, может стать долгосрочная поддержка производителей через контроль закупочных цен на «горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования и страхования урожая», отмечают в палате.

На проблему постоянного роста цен на продукты обратил внимание президент Владимир Путин в декабре прошлого года. Тогда власти ввели механизм сдерживания цен на отдельные категории товаров. Однако, несмотря на меры, ситуация до сих пор не стабилизировалась.

Документ Торгово-промышленной палаты уже направлен на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам.