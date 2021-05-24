Генпрокуратура Литвы начала расследование в связи с вынужденной посадкой самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс

Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в связи с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс. Из-за сообщений о бомбе он сел в Минске, и там был задержан находившийся на борту бывший главный редактор Telegram-канала НЕХТА Роман Протасевич. В Литве, где он живет в последнее время, возбудили уголовное дело о захвате воздушного судна, — сообщает газета РБК, ссылаясь на местные СМИ. Правительство этой страны также заявило намерении добиться закрытия пространства Белоруссии для международных полетов. С похожими инициативами выступили некоторые законодатели в европейских странах и США.

Идею закрыть воздушное пространство над Белоруссией поддерживает и российский политик Илья Яшин. Он называет задержание Романа Протасевича актом государственного терроризма.

В белорусских СМИ появилась информация о том, что решение о посадке самолета в Минске принимал лично Александр Лукашенко.

Напомним, Telegram-канал НЕХТА активно освещал протесты в Белоруссии после выборов президента в августе прошлого года. В отношении Протасевича было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в экстремистской деятельности. Он также включен в список террористов.

