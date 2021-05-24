О том, что на нем будут обсуждать, рассказал «Эху Москвы» проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий. В рамках чтений будут представлены исследования, касающиеся заимствований в современном русском языке.
Сегодня в Москве открывается Костомаровский форум о преподавании и изучении русского языка
О том, что на нем будут обсуждать, рассказал «Эху Москвы» проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий. В рамках чтений будут представлены исследования, касающиеся заимствований в современном русском языке.