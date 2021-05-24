Роспотребнадзор: За последние 10 месяцев в России не зарегистрировано случаев заболевания корью

За последние 10 месяцев в России не зарегистрировано случаев заболевания корью, — констатирует Роспотребнадзор. Ведомство считает, что это стало возможным благодаря мерам против коронавируса — это необходимость соблюдения социальной дистанции, дистанционное обучение и работа, гигиена рук. В прошлом году в России было зарегистрировано чуть более 1200 случаев кори – это в три раза меньше, чем годом ранее.
2021-05-24T08:36:13+03:00
2021-05-24T08:36:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 24 мая 2021
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