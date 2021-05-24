Роспотребнадзор: За последние 10 месяцев в России не зарегистрировано случаев заболевания корью

За последние 10 месяцев в России не зарегистрировано случаев заболевания корью, — констатирует Роспотребнадзор. Ведомство считает, что это стало возможным благодаря мерам против коронавируса — это необходимость соблюдения социальной дистанции, дистанционное обучение и работа, гигиена рук. В прошлом году в России было зарегистрировано чуть более 1200 случаев кори – это в три раза меньше, чем годом ранее.