Торгово-промышленная палата предлагает отказаться от административного регулирования цен

Глава палаты Сергей Катырин считает, что это неэффективная мера, а население с низким уровнем дохода нужно поддерживать напрямую. В частности, речь идет о тех, кто зарегистрирован на бирже труда, а также о семьях с детьми, у которых доходы не выше прожиточного минимума.
2021-05-24T08:33:41+03:00
2021-05-24T08:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 24 мая 2021
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