Торгово-промышленная палата предлагает отказаться от административного регулирования цен

Глава палаты Сергей Катырин считает, что это неэффективная мера, а население с низким уровнем дохода нужно поддерживать напрямую. В частности, речь идет о тех, кто зарегистрирован на бирже труда, а также о семьях с детьми, у которых доходы не выше прожиточного минимума.