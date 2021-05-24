«Единая Россия» сообщает о кибератаках на сайты партии

Утверждается, что хакеры действовали с нескольких тысяч IP-адресов, однако все системы защиты вовремя сработали и обеспечили их блокировку. «Единая Россия» сегодня начинает праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.
2021-05-24T08:32:55+03:00
2021-05-24T08:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 24 мая 2021
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