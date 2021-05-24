Международная ассоциация воздушного транспорта просит провести расследование инцидента с самолетом «Райнэйр»

Международная ассоциация воздушного транспорта просит провести расследование инцидента с самолетом авиакомпании Райнэйр, который был вынужден осуществить посадку в Минске. В сообщении организации говорится, что детали до конца не понятны. При этом организация напомнила, что решительно осуждает любые незаконные требования о приземлении самолетов гражданской авиации.

Как ожидается, данный инцидент будет в повестке саммита ЕС, который открывается в Брюсселе. На этом фоне европейские и американские законодатели призывают запретить полеты над Белоруссией.

Напомним, после посадки самолета в Минске был задержан бывший главный редактор интернет-ресурса НЕХТА Роман Протасевич.