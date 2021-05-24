В России и ряде других стран сегодня отмечается День славянской письменности и культуры

На Исторической сцене Большого театра состоится концерт с участием оперных звезд.



Двадцать четвертая международная конференция «Славянская традиционная культура и современный мир. Нематериальное культурное наследие народов России» начнется очно в Российском доме народного творчества. В Царицыне пройдет концерт «Новые имена болгарской музыки». в рамках Посольских вечеров, В Дагестане в городском центре традиционной культуры Кизляра участниками праздника станут исполнители и творческие коллективы, в том числе известный Терский ансамбль казачьей песни. В Карельской государственной филармонии выступит певица Наталья Баннова, кого специалисты называют продолжательницей традиций Лидии Руслановой и Людмилы Зыкиной. В городском центре культуры Орла состоится мастер-класс по изготовлению славянских кукол, а в фойе пройдет викторина в рамках иллюстративной выставки «Салунские братья», состоится также конкурс детских рисунков на асфальте.

Праздник связан с именами святых Кирилла и Мефодия — славянских просветителей, создателей азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Впервые этот государственный и церковный праздник широко отмечался в Российской империи в 1863 году. В Российской Федерации он был возрожден в 1991-м.

