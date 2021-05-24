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08:11, 24 мая 2021

Российские школьники начнут сдавать основной государственный экзамен ОГЭ

ОГЭ сдают как выпускники, так и учащиеся 9 класса. Сегодня за парты сядут девятиклассники. Как следует из приказа, который появился на сайте правовой информации Министерства просвещения, им предстоит сдать русский язык. Экзамен по математике назначен на 27 мая. Предметов по выбору на этот раз не будет.

Особый порядок вводится для выпускников. В этом году из-за пандемии коронавируса тем, кто не собирается поступать в высшие учебные заведения, достаточно ОГЭ по русскому и математике для получения аттестата. Эти экзамены пройдут 25 и 28 мая. Абитуриентам вузов предстоит пройти Единый государственный экзамен, по итогам которого их будут зачислять вузы. Для тех, кто по каким-либо причинам пропустят эти даты, предусмотрены резервные дни и резервные периоды в июле и сентябре этого года.

На экзаменах можно будет пользоваться орфографическими словарями, линейками и справочника с основными математическими формулами.


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