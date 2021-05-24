Европейский совет проведет специальное заседание, на котором в том числе будет обсуждаться Россия

Отношения с Россией по-прежнему в центре внимание Европы. Эта тема станет одной из основных на заседании Европейского совета. По его итогам планируется принять заявление, проект которого опубликовали СМИ.

В документе подчеркивается, что Европейский совет осуждает «незаконные и провокационные действия российской стороны против ЕС и его стран-членов». Речь идет в частности о кибератаках и действиях спецслужб.

Кроме России в повестке — Великобритания, а именно отношения между Лондоном и Брюсселем после вступления в силу с 1 мая соглашения о торговле и сотрудничестве. Затронут и тему обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также подготовки к саммиту ЕС-США, который должен состояться в следующем месяце.

Кроме того, планируется обсудить и более глобальные темы — борьбу с коронавирусом и изменениями климата.

Заседание пройдет в очном режиме. Оно продолжится завтра.