Лидеры стран Евросоюза обсудят принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича

Представители нескольких стран предложили запретить полеты над Белоруссией и ввести против страны санкции.
2021-05-24T06:21:01+03:00
2021-05-24T06:21:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:21, 24 мая 2021
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