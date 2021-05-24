Американский суд сегодня определит наказание россиянину Егору Крючкову

Он признал вину в попытке подкупить сотрудника Tesla в Неваде с целью похитить данные компании.

Егор Крючков был арестован в Лос-Анджелесе летом прошлого года. Изначально он свою вину не признал, но позже пошел на сделку с правосудием и сознался в «в сговоре с целью поездки в США с целью подкупить сотрудника частной компании в Неваде для участия в схеме по внедрению вредоносного программного обеспечения в ее компьютерную сеть».

В обвинении не называется имя компании, но владелец производителя электрических автомобилей Tesla Илон Маск заявил в Twitter, что речь шла именно о Tesla — сотрудника ее мегазавода в Рино Крючков с сообщниками пытались подкупить с помощью 1 млн долларов с тем, чтобы он установил вредоносное программное обеспечение на компьютеры компании — получив доступ к внутренней сети Tesla, преступники намеревались вымогать у компании деньги.

Крючкову обещали платеж в 250 тысяч долларов за подкуп и инфильтрацию сотрудника Tesla. Но тот сразу же обратился к руководству компании, а та — в ФБР, и властям удалось разоблачить преступную схему.

Прокуроры будут рекомендовать для Егора Крючкова от 4 до 10 месяцев тюрьмы с последующей депортацией в Россию, а также выплату компенсации Tesla. Если бы Крючков не пошел на сделку с правосудием и присяжные признали его виновным, ему грозило бы до пяти лет тюрьмы.