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06:09, 24 мая 2021

В Минске задержали одного из основателей Telegram-канала Nexta, который в прошлом году координировал протесты

Белорусские власти провели целую спецоперацию. Для задержания Романа Протасевича самолёт экстренно посадили в Минске. Лайнер авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. Среди пассажиров — около 170 человек — находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, который власти Белоруссии считают экстремистским.

По словам соратников Протасевича, перед посадкой в самолёт он сообщил о слежке в аэропорту Афин. Это по его словам был мужчина средних лет, он задал вопрос на русском языке и пытался сфотографировать документы журналиста. Самолёт как утверждают в аэропорту Минска экстренно сел после сигнала о бомбе.

В международном аэропорту Вильнюса, где лайнер должен был приземлиться, сообщили о конфликте пассажира с членами экипажа. Драку по информации Telegram-канала Nexta устроили сотрудники КГБ Белоруссии. Они настаивали, что на борту бомба.

Об инциденте экстренно доложили президенту Александру Лукашенко. Он по данным Telegram-канала «Пул первого», связанного с властями Белоруссии. приказал развернуть самолёт — в тот момент он был намного ближе к Вильнюсу, чем Минску. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Пассажиры вылетели в Вильнюс только после семи вечера.

Операцией спецслужб назвала задержание Протасевича бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Белоруссии после инцидента грозят новые санкции, их могут обсудить уже сегодня на саммите Евросоюза.


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