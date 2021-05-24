В России осенью могут начаться клинические испытания вакцины против COVID-19 и гриппа. Это станет возможным после получения результатов доклинических исследований на животных, подтверждающих безопасность и эффективность препарата. Об этом сказал в интервью газете «Известия» директор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, вакцина с двойным эффектом будет иметь форму спрея и вводиться через нос, при этом рассматривается возможность приема препарата сублингвально — под язык. Планируется, что вакцину надо будет ставить дважды с интервалом в две недели.
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