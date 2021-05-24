Сборная России сыграет со словаками на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге. Обе команды на старте турнира одержали по две победы и пока не знают поражений. В последний раз соперники играли друг с другом в 2018 году на чемпионате мира в Копенгагене, тогда россияне победили со счетом 4:0.