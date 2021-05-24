Сборная России сыграет со словаками на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге. Обе команды на старте турнира одержали по две победы и пока не знают поражений. В последний раз соперники играли друг с другом в 2018 году на чемпионате мира в Копенгагене, тогда россияне победили со счетом 4:0.
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…
Произошедшее — государственный воздушный терроризм Лукашенко приказал захватить иностранный гражданский самолет с целью похищения политического оппонента. Вся ответственность за акт международного авиатерроризма лежит на Лукашенко и белорусском режиме. Нет сомнений, что международные последствия будут…