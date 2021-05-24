Страны — члены ВОЗ обсудят борьбу с пандемией коронавируса и предотвращение новых чрезвычайных ситуаций

Страны — члены ВОЗ обсудят на открывающейся сегодня ассамблее в Женеве борьбу с пандемией коронавируса и предотвращение новых чрезвычайных ситуаций. В главном ежегодном форуме Всемирной организации здравоохранения, который пройдет в онлайн-формате, примут участие представители 194 государств, включая Россию. Сегодня с докладом о ключевых проблемах мирового здравоохранения выступит генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.