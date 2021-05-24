Страны — члены ВОЗ обсудят борьбу с пандемией коронавируса и предотвращение новых чрезвычайных ситуаций

Страны — члены ВОЗ обсудят на открывающейся сегодня ассамблее в Женеве борьбу с пандемией коронавируса и предотвращение новых чрезвычайных ситуаций. В главном ежегодном форуме Всемирной организации здравоохранения, который пройдет в онлайн-формате, примут участие представители 194 государств, включая Россию. Сегодня с докладом о ключевых проблемах мирового здравоохранения выступит генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…
Произошедшее — государственный воздушный терроризм Лукашенко приказал захватить иностранный гражданский самолет с целью похищения политического оппонента. Вся ответственность за акт международного авиатерроризма лежит на Лукашенко и белорусском режиме. Нет сомнений, что международные последствия будут…