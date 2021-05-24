Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут сегодня переговоры в Сочи. В числе основных тем — вопросы двусторонней повестки дня и обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Это будет уже вторая встреча главы российского государства с киргизским коллегой. В предыдущий раз они очно общались три месяца назад в Москве во время первого рабочего визита Жапарова в Россию. До этого лидеры двух стран контактировали по телефону или видеосвязи.