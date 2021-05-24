Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Белоруссии последствиями за принудительную посадку лайнера, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. «Против ответственных за угон самолета Ryanair должны быть введены санкции», — написала глава ЕК на своей странице в Твиттере. Она также выступила за немедленное освобождение Протасевича. По ее словам, сегодня Европейский совет обсудит меры, которые следует предпринять.
Накануне основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. После этого ряд европейских государств призвали ввести санкции против Белоруссии и закрыть воздушное пространство страны для международных рейсов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Белоруссии последствиями за принудительную посадку самолета Ryanair
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Белоруссии последствиями за принудительную посадку лайнера, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. «Против ответственных за угон самолета Ryanair должны быть введены санкции», — написала глава ЕК на своей странице в Твиттере. Она также выступила за немедленное освобождение Протасевича. По ее словам, сегодня Европейский совет обсудит меры, которые следует предпринять.