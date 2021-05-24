С самозанятых в России предлагают снять ограничения по видам деятельности и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования. Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину. Сейчас самозанятые не могут, к примеру, реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке, заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров и багажа легковым такси. В конце марта Федеральная налоговая служба зарегистрировала в стране 2 миллиона самозанятых. Ежедневно такой статус получают более 5 тысяч человек.