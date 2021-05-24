Российские девятиклассники начинают сдавать Основной государственный экзамен. Аттестация продлится до 2 июля, в ней примут участие почти 1 миллион 400 тысяч школьников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. В этом году выпускники 9-х классов проходят итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору из-за пандемии отменены. Участники с ограничениями по здоровью для получения аттестата могут сдать только один предмет по своему выбору — русский язык или математику в форме ОГЭ или ГВЭ. Сегодня и завтра состоятся экзамены по русскому языку, 27 и 28 мая – по математике. В июне и июле предусмотрены резервные дни.