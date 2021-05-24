Google подала иск к Роскомнадзору. По данным газеты «Коммерсант», он был принят к производству Арбитражным судом Москвы 11 мая. Американская компания оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент». Речь идет о видео, размещенных на YouTube, которые Роскомнадзор относит к экстремистским. По мнению надзорной службы, в роликах содержатся призывы принять участие в несанкционированных митингах в январе этого года.

Отмечается, что это первый раз, когда компания подала иск против Роскомнадзора: до этого она всегда была ответчиком в подобных процессах. По мнению юристов, такое решение связано с усилением давления властей на сервисы компании.