В Соединенных Штатах и Евросоюзе призывают запретить полеты над Белоруссией и ввести санкции против страны. С заявлением по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair и задержанию основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича выступил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес и законодатели Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии. Они призвали Международную организацию гражданской авиации провести немедленное расследование явного нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации.