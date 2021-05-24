В Соединенных Штатах и Евросоюзе призывают запретить полеты над Белоруссией и ввести санкции против страны. С заявлением по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair и задержанию основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича выступил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес и законодатели Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии. Они призвали Международную организацию гражданской авиации провести немедленное расследование явного нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации.
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…
Произошедшее — государственный воздушный терроризм Лукашенко приказал захватить иностранный гражданский самолет с целью похищения политического оппонента. Вся ответственность за акт международного авиатерроризма лежит на Лукашенко и белорусском режиме. Нет сомнений, что международные последствия будут…