Сильная жара ожидается в ряде регионов России. В Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири температуры будут выше нормы на 8-13 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, по его словам, в Челябинской области воздух прогреется до 37 градусов, в Омской — до 36, в Екатеринбурге температура превысит 30 градусов. Синоптик отметил, что аномально-жаркая погода негативно сказываются на здоровье людей и провоцирует лесные пожары.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила РБК, что в Москве в последние дни мая — начале июня ожидается умеренно теплая погода: 7–12 градусов ночью и от 18 до 23 — днем.