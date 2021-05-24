В Минздраве не поддержали введение уголовной ответственности за нападения на медиков

В Министерстве здравоохранения не поддержали инициативу депутатов «Справедливой России» ввести уголовную ответственность за нападения на медиков. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, авторы которого уверены, что проблема приобретает «чрезвычайные масштабы», и предлагают наделить врачей таким же правом неприкосновенности, как полицейских и военных. В медицинском ведомстве утверждают, что все необходимые нормы для защиты медработников в законодательстве уже есть, пишет газета «Коммерсант». В профсоюзе работников здравоохранения напомнили, что с подобным предложением в 2017 году выступал и сам Минздрав, но это фактически ни к чему не привело.