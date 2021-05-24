«Единая Россия» сообщила о массированной кибератаке на свой сайт. Она шла с нескольких тысяч IP-адресов, большинство из которых смогли заблокировать, сообщается в официальном Telegram-канале партии. Там отметили, что работоспособность сайта не прерывалась. Сегодня стартуют праймериз «Единой России». К минувшему вечеру на сайте предварительного голосования зарегистрировались 5,5 тысяч кандидатов и около 6 миллионов избирателей.
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