Польша потребовала от Евросоюза решительно отреагировать на инцидент с рейсом Ryanair и задержание Романа Протасевича

Польша потребовала от Евросоюза решительно отреагировать на инцидент с рейсом авиакомпании Ryanair и задержание одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает Польское агентство печати. По его словам, одной из мер, которые предпримет Брюссель, должен стать запрет на полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Моравецкий добавил, что разговаривал с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и попросил его включить в повестку саммита ЕС, который пройдет сегодня, вопрос о санкциях в отношении режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. С аналогичными заявлениями выступили еще в ряде стран Евросоюза и в США.

Накануне самолет, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после получения сообщения о минировании. В телеграм-канале «Пул первого» сообщается, что команду отдал лично Александр Лукашенко. Кроме того, по информации телеграм-канала, пассажирский борт сопровождал истребитель МиГ-29. Летевший этим рейсом Роман Протасевич был задержан в аэропорту белорусской столицы.