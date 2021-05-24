РЖД намерены на четверть профинансировать проект по вывозу угля из Якутии из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава монополии Олег Белозеров, передает РБК. Ранее финансировать якутский кластер из ФНБ предложил президент Владимир Путин. По словам Белозерова, стоимость проекта составит от 350 до более 700 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве дополнительных путей от станции Тында до порта Ванино в Хабаровском крае. Завершить строительство планируется в 2026–2027 годах. «Российские железные дороги» направили материалы по данному проекту на рассмотрение в Минтранс и правительство.