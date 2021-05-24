По меньшей мере 14 человек погибли в результате аварии на канатной дороге на севере Италии. По данным агентства ANSA, 13 человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли на месте. Двоих детей в возрасте девяти и пяти лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже старший из них скончался. По данным газеты Corriere della sera, состояние младшего оценивается как критическое.

Кабина с пассажирами сорвалась с троса накануне вблизи озера Маджоре. Она рухнула на крутой, поросший лесом склон. Спасательную операцию осложнила труднодоступность местности.