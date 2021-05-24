В Вашингтоне решительно осуждают инцидент с самолетом Ryanair и требуют освобождения Романа Протасевича

В Вашингтоне решительно осуждают инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и требуют освобождения основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что этот шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США. Ранее немедленно расследовать произошедшее призвали Международную организацию гражданской авиации несколько стран Евросоюза.
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