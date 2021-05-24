Пассажиров самолета Ryanair, принудительно посаженного в Минске, допросили по прилету в Вильнюс. Всего на борту было порядка 170 человек, в том числе граждане России и Белоруссии, сообщает интернет-издание «МБХ медиа». Полиция Литвы спрашивала у них, что происходило в белорусской столице, как они себя чувствуют и нужна ли им психологическая поддержка. При этом допрашивали не только граждан Литвы, но и летевших тем же рейсом граждан Германии, Румынии и Испании. По словам одного из опрошенных, известно, что по крайней мере четыре пассажира были связаны с белорусскими спецслужбами. Они не прилетели в Вильнюс.

С «Афины-Вильнюс» накануне экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. В аэропорту был задержан находившийся на борту бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка.