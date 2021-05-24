ОснователяTelegram-канала Baza Никиту Могутина отпустили из отдела полиции под обязательство о явке

Основателя и главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Он написал в Telegram, что так и не понял, почему его задержали. Минувшим вечером журналист рассказал, что его остановили на улице и доставили в ОВД «Китай-город». При этом там ему не объяснили, с чем это связано. Один из сотрудников полиции предположил, что это из-за митингов. Baza не исключила, что задержание связано с работой Могутина на акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. После этого митинга полицейские приходили домой к некоторым журналистам, в том числе «Эха Москвы.
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