ОснователяTelegram-канала Baza Никиту Могутина отпустили из отдела полиции под обязательство о явке

Основателя и главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Он написал в Telegram, что так и не понял, почему его задержали. Минувшим вечером журналист рассказал, что его остановили на улице и доставили в ОВД «Китай-город». При этом там ему не объяснили, с чем это связано. Один из сотрудников полиции предположил, что это из-за митингов. Baza не исключила, что задержание связано с работой Могутина на акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. После этого митинга полицейские приходили домой к некоторым журналистам, в том числе «Эха Москвы.