«Сбер» запускает сегодня сервис по долгосрочной аренде автомобилей. Проект «СберАвтоподписка» позволит физическим лицам использовать машину от шести месяцев до трех лет. За этот год новый сервис планирует привлечь 2–3 тысячи клиентов, а в 2025 году сдать в аренду 30 тысяч машин и получить выручку до 25 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на руководство компании. По их словам, эта услуга для тех, кто хочет пользоваться всегда новым автомобилем и иметь возможность его менять перед истечением гарантийного срока или после появления новых моделей.
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