Минобороны России предупреждает о возможных провокациях с химоружием в Сирии. Их готовят боевики запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов. По его словам, которые цитирует агентство РИА Новости, накануне террористы в сопровождении представителей «псевдогуманитарной организации «Белые каски»» на двух грузовиках доставили в один из населенных пунктов на западе провинции Идлиб шесть емкостей, предположительно, с хлором. Карпов полагает, что экстремисты собираются устроить химатаку с жертвами и пострадавшими среди мирных жителей в преддверии выборов президента Сирии, которые пройдут 26 мая.
Самое обсуждаемое
В Минске задержан оппозиционный белорусский журналист, бывший главред телеграм канала NEXTA Роман Протасевич Протасевич в последнее время вёл телеграм-канал «Беларусь головного мозга», а ранее был главным редактором телеграм-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против Александра Лукашенко…
Cамолет «Райанэйр» Афины – Вильнюс, совершивший вынужденную посадку в Минске, приземлился в Вильнюсском аэропорту Как сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, в Вильнюс этим рейсом летели около 170 пассажиров из 12 стран в т.ч. 90 граждан Литвы, а также граждане стран ЕС, России и Белоруссии…
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…
Произошедшее — государственный воздушный терроризм Лукашенко приказал захватить иностранный гражданский самолет с целью похищения политического оппонента. Вся ответственность за акт международного авиатерроризма лежит на Лукашенко и белорусском режиме. Нет сомнений, что международные последствия будут…
Западные страны требуют международного расследования экстренной посадки рейса «Райанэйр» и задержания Протасевича Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку предстоящего в понедельник саммита ЕС и рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей…