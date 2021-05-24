Минобороны России предупреждает о возможных провокациях с химоружием в Сирии. Их готовят боевики запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов. По его словам, которые цитирует агентство РИА Новости, накануне террористы в сопровождении представителей «псевдогуманитарной организации «Белые каски»» на двух грузовиках доставили в один из населенных пунктов на западе провинции Идлиб шесть емкостей, предположительно, с хлором. Карпов полагает, что экстремисты собираются устроить химатаку с жертвами и пострадавшими среди мирных жителей в преддверии выборов президента Сирии, которые пройдут 26 мая.