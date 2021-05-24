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01:08, 24 мая 2021

Белорусская оппозиция будет добиваться международного расследования принудительной посадки в Минске самолета Ryanair

Белорусская оппозиция намерена добиваться международного расследования принудительной посадки в Минске самолета Ryanair. Об этом сказала РБК экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Произошедшее, по ее словам, нарушает международные правила авиаперевозок и ставит под угрозу всех пассажиров, пролетающих над территорией Белоруссии. Оппозиция призывает мировое сообщество к максимальному давлению на режим — вплоть до запрета полетов над Белоруссией и исключения страны из Международной организации гражданской авиации. По мнению Тихановской, президент Александр Лукашенко, распорядившийся поднять истребитель для сопровождения пассажирского рейса, «лично несет ответственность за спецоперацию».
Лайнер, летевший по маршруту Афины — Москва, накануне экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В авиакомпании сказали, что экипаж получил эту информацию от белорусских диспетчеров. Проверка не выявила никаких угроз безопасности, спустя пять часов самолету разрешили продолжить полет. При этом в аэропорту был задержан летевший этим рейсом бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Белорусские власти его разыскивали по обвинению в организации массовых беспорядков.


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