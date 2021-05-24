В Москве задержали главного редактора интернет-издания Baza Никиту Могутина. Его остановили на улице и отвезли в ОВД «Китай-город». Об этом он сам написал в своем телеграм-канале. По словам Могутина, он числится в какой-то базе, «инспектор сам не знает, с чем связано задержание». Свои действия полицейские объяснили тем, что «у них указание», один из сотрудников предположил что это связано с митингом. К полуночи журналиста отпустили под обязательство о явке. Сегодня он должен явиться в полицию, где ему обещали рассказать, почему он и его машина оказались в розыске.

После акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля в полицию были вызваны несколько журналистов, в том числе корреспонденты «Эха Москвы».